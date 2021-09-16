"Україна має талант": стала відома дата прем'єри культового шоу

Коли покажуть "Україна має талант"

Як стало відомо 16 вересня, перший випуск шоу "Україна має талант" глядачі СТБ зможуть побачити вже 23 жовтня.

Організатори обіцяють, що це буде "особливий та інноваційний сезон проєкту".

"На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, тріумфальні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології", - кажуть організатори.



Хто буде в журі "Україна має талант"

Найкращий талант України цієї осені обиратиме зіркове журі, до якого увійшли Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот. Крім того, будуть і запрошені судді.

Ведучий нового сезону "Україна має талант" - Григорій Решетник. А про все, що відбувається за лаштунками телекастингів, розкаже та покаже ведуча диджитального бекстейдж-шоу Jerry Heil.