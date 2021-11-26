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Винник и Полякова споют дуэтом: появились первые детали и фото

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Пятница 26 ноября 2021 13:10
Винник и Полякова споют дуэтом: появились первые детали и фото Оля Полякова и Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут блистательные номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.

А одной из изюминок праздничного шоу станет выступление хитмейкеров украинского шоу-бизнеса - Оля Полякова и Олег Винник. Они объединятся и представят зажигательную дуэтную композицию "Длинноногое счастье".

Что известно про дуэт Поляковой и Винника

Недавно Оля шокировала всех откровенным заявлением о совместном ребенке с Олегом, чем вызвала множество вопросов у поклонников.

"Отныне у нас большая любовь с Олегом, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы этим занимались 6 часов подряд. Я пришла домой немного веселая и в 3 часа ночи. А сегодня встретила Олега - он был немного уставший", - признавалась несколько месяцев назад певица на съемочной площадке "Маски".

Все это время поклонники артистов с нетерпением ждали подробностей этой интригующей истории.

Оказывается, уже несколько месяцев звезды трудятся над своей первой дуэтной песней.

"Оля спрашивала меня о дуэте еще 3-4 года назад, но взялись за него мы только сейчас. Как ей только хватало терпения - не знаю", - удивился Винник в эфире.

"Текст мне прислал продюсер год назад, но тогда я был настолько занят, что не было времени над ним поработать. И вот прошло еще 9 месяцев, и я предложил Оле музыкальный материал. Мы встретились у меня в офисе, было очень громко, потому что Оля такая - она любит жизнь, людей, все, что делает. И все сложилось, мы "родили" наш дуэт", - прокомментировал артист.

Винник и Полякова споют дуэтом: появились первые детали и фото

Оля Полякова и Олег Винник (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что в одном из праздничных образов новогоднего шоу замаскируется любимица миллионов украинцев.

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