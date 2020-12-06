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Влад Яма рассказал правду о "Танцах со звездами": лишают половину гонорара

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 19:18
Влад Яма рассказал правду о "Танцах со звездами": лишают половину гонорара Влад Яма (фото: facebook.com/Влад Яма)
Автор: Анна Киселева

Несменный звездный судья популярного украинского шоу "Танцы со звездами" Влад Яма решил рассказать о правилах, которые применяют организаторы проекта по отношению к участникам рабочего процесса. Комментируя свою работу с телепроектом, хореограф признался, что санкции, предусмотренные за определенные нарушения, иногда сильно бьют по карману. Об этом танцор рассказал в комментарии Екатерине Осадчей в интервью "Светской жизни".

Недавно хореограф перенес операцию на руке из-за травмы на паркете. Во время выполнения поддержки в номере с певицей Юлией Саниной он услышал резкий хруст. После травмы артиста сразу же отвезли в больницу. Танцор поделился, что после этого ему пришлось лечь под нож хирурга. Яма рассказал, что проектом не предусмотрена компенсация в случае травмирования в прямом эфире. Зато в контракте прописано штраф за опоздание.

Влад Яма рассказал, штрафе одно только опоздание на эфир шоу может лишить немаленькой суммы.

"Если ты опоздаешь на прямой эфир, то ты теряешь половину гонорара за весь сезон. Я никогда не опаздываю, поэтому я спокойно к этому отношусь. А в отношении физических травм — нет, не было там такого", — поделился знаменитость.

Яма добавил, что после инцидента, когда исполнил неудачную поддержку с Юлией Саниной, не уверен, хочет ли в следующем сезоне выходить на паркет.

Напомним, Влад Яма сделал признание о браке и популярности. Хореограф признался, что долго ухаживал и добивался расположения красавицы-брюнетки, пока она не ответила ему взаимностью.

Ранее сын Чапкиса прокомментировал брак отца с избранницей младше на 52 года.

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