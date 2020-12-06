Влад Яма розповів правду про шоу "Танці з зірками": позбавляють половину гонорару

Незмінний зоряний суддя популярного українського шоу "Танці з зірками" Влад Яма вирішив розповісти про правила, які застосовують організатори проєкту до учасників робочого процесу. Коментуючи свою роботу з телепроєктом, хореограф зізнався, що санкції, передбачені за певні порушення, іноді сильно б'ють по кишені. Про це танцюрист розповів у коментарі Катерині Осадчій в інтерв'ю "Світському життю".

Нещодавно хореограф переніс операцію на руці через травму на паркеті. Під час виконання підтримки в номері зі співачкою Юлією Саніною він почув різкий хрускіт. Після травми артиста відразу ж відвезли в лікарню. Танцюрист поділився, що після цього йому довелося лягти під ніж хірурга. Яма розповів, що проєктом не передбачена компенсація в разі травмування в прямому ефірі. Зате в контракті прописано штраф за запізнення.

Влад Яма розповів, штраф тільки за запізнення на ефір шоу може позбавити немаленької суми.

"Якщо ти запізнишся на прямий ефір, то ти втрачаєш половину гонорару за весь сезон. Я ніколи не спізнююся, тому я спокійно до цього ставлюся. А щодо фізичних травм — ні, не було там такого", — поділився знаменитість.

Яма додав, що після інциденту, коли виконав невдалу підтримку з Юлією Саніною, не впевнений, чи хоче у наступному сезоні виходити на паркет.

Нагадаємо, Влад Яма зробив визнання про шлюб і популярність. Хореограф зізнався, що довго залицявся і домагався прихильності красуні-брюнетки, поки вона не відповіла йому взаємністю.

Раніше син Чапкіса прокоментував шлюб батька з обраницею молодшою на 52 роки.