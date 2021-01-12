UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Владимир Остапчук рассказал о сложном периоде в жизни: ты постоянно не такой

Автор: Lite

Владимир Остапчук родился в Умани. После школы получил диплом лингвиста и начал преподавать английский язык. Однако, проработав год, понял, что это не его, что хочет быть на сцене.

В то же время его мама - Инна Владимировна - видела, что сын был несчастливым. Поэтому, когда уже женатый Владимир однажды решился с семьей переехать в Киев, поддержала его.

Но в столице никто не ожидал будущую ТВ-звезду с распростертыми объятиями. В течение пяти лет он пробивался на экран, постоянно ходил по кастингах, но везде слышал отказы.

"Ты постоянно не такой, у тебя всегда что-то не так. Ты молодой, очень активный, не так используешь голос. Я помнил слова мамы: "Люби себя таким, какой ты есть. Если ты понимаешь и принимаешь себя, то и другие будут". Это очень хороший урок", - вспоминает Остапчук в интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шаг за шагом он шел к своей цели - стать популярным телеведущим. Учился в школе дикторов, работал на радио, дублировал фильмы. Именно тогда понадобился еще один мамин совет.

"Я ему всегда говорила, что камера не прощает неискренности. Если человек открыт, то это всегда плюс в работе и карьере. Нужно быть собой, тогда люди поверят в твои слова и чувства", - говорит Инна Владимировна.

Так Владимир и попал на телеэкран: сначала ведущим автомобильного канала, затем - программы "Ранок з Україною", а потом было "Евровидение". И сейчас он - один из самых популярных и высокооплачиваемых ведущих страны.

Напомним, что уже 16 января на канале "Украина" стартует грандиозное шоу "Маска". Владимир будет вести этот проект и удивит не менее самих звезд, которые будут прятаться под невероятными костюмами-масками.

Ранее жена Остапчука похвасталась осиной талией и впервые откровенно рассказала о себе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Остапчук