Врачи запретили танцевать: Юлия Санина сделала признание об участии в Танцах со звездами

Юлия Санина высказалась о своем участии в популярном шоу "Танцы со звездами" и призналась, зачем пошла на проект. Солистка известной украинской группы The Hardkiss отметила, что еще на первой репетиции движения давались ей совсем не просто.

Дело в том, что еще в детстве она получила травму, после чего на мечтах стать танцовщицей повисла угроза вообще поставить крест. Об этом Санина рассказала в интервью изданию "Караван историй".

Санина подчеркнула, что с танцами ее ничего не связывает

"Я пробовала заниматься танцами в пятилетнем возрасте, но получила травму. Тогда врачи запретили мне танцевать", - вспомнила девушка.

При этом артистка добавила, что все равно всегда импровизировала, смотрела фильмы о танцах и все танцевальные шоу, потому что очень хотелось однажды попробовать себя в роли танцовщицы.

"И вот я выросла, и теперь у меня есть возможность воплотить свою детскую мечту в жизнь", - отметила Юлия.

Она рассказала, что пришла на "Танцы со звездами" для того, чтобы раскрыть свою женскую энергетику, нежность, чувственность, которой ей "немного не хватает как в сценическом образе The Hardkiss, так и в жизни".

Юлия Санина и Дмитрий Жук (фото:пресс-служба 1+1)

"Я считаю, что бальные танцы - один из самых женственных видов танца, и очень надеюсь, что они мне в этом помогут", - сказала артистка.

Когда она пришла на свою первую репетицию и разучивала танцевальные па со своим партнером по шоу Димой Жуком, Санина очень удивлялась, почему ей дают такие сложные движения.

"А потом поняла: наверное, во мне видят потенциал. Потому собралась и беру эту высокую планку - что-то получается, что-то не совсем", - говорит Санина.

Также она призналась, что сравнивать репетиции для "Танцев" с репетициями The Hardkiss нельзя - на последних она "как рыба в воде".

"Там я решаю, как петь и как двигаться. Я этим занимаюсь десятки лет, а "Танцы со звездами" - совсем новая для меня история", - сказала Юлия.

Видео: Юлия Санина и Дима Жук исполнили Медленный вальс на 5 эфире "Танцы со звездами 2020"

Также девушка откровенно призналась, что воспринимает критику с большим огорчением.

"Я из тех людей, которых нужно хвалить, чтобы у них вырастали крылья и они делали работу еще лучше", - объяснила она свои эмоции.

Напомним, что по итогам пятого эфира "Танцев со звездами" от 27 сентября, Юлия Санина и Дима Жук получили за свой медленный вальс самые высокие оценки судей - 38 баллов.

Также мы писали о том, что Надежда Мейхер назвала Санину одной из своих главных конкуренток на Танцах со звездами 2020.