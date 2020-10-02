Лікарі заборонили танцювати: Юлія Саніна зробила зізнання про участь у Танцях з зірками

Юлія Саніна висловилася про свою участь у популярному шоу "Танці з зірками" і зізналася, навіщо пішла на проект. Солістка відомої української групи The Hardkiss зазначила, що ще на першій репетиції рухи давалися їй зовсім не просто.

Річ у тому, що ще в дитинстві вона отримала травму, після чого на мріях стати танцівницею повисла загроза взагалі поставити хрест. Про це Саніна розповіла в інтерв'ю виданню "Караван історій".

Саніна наголосила, що з танцями її нічого не пов'язує

"Я пробувала займатися танцями в п'ятирічному віці, але отримала травму. Тоді лікарі заборонили мені танцювати", - пригадала дівчина.

При цьому артистка додала, що все одно завжди імпровізувала, дивилася фільми про танці та всі танцювальні шоу, тому що дуже хотілося якось спробувати себе в ролі танцівниці.

"І ось я виросла, і тепер у мене є можливість втілити свою дитячу мрію в життя", - зазначила Юлія.

Вона розповіла, що прийшла на "Танці з зірками" для того, щоб розкрити свою жіночу енергетику, ніжність, чуттєвість, якої їй "трохи не вистачає як у сценічному образі The Hardkiss, так і в житті".

Юлія Саніна і Дмитро Жук (фото:прес-служба 1+1)

"Я вважаю, що бальні танці - один з найбільш жіночних видів танцю, і дуже сподіваюся, що вони мені в цьому допоможуть", - сказала артистка.

Коли вона прийшла на свою першу репетицію і розучувала танцювальні па зі своїм партнером по шоу Дмитром Жуком, Саніна дуже дивувалася, чому їй дають такі складні рухи.

"А потім зрозуміла: напевно, в мені бачать потенціал. Тому зібралася і беру цю високу планку - щось виходить, щось не зовсім", - говорить Саніна.

Також вона зізналася, що порівнювати репетиції для "Танців" з репетиціями The Hardkiss не можна - на останніх вона "як риба у воді".

"Там я вирішую, як співати і як рухатися. Я цим займаюся десятки років, а "Танці з зірками" - зовсім нова для мене історія", - сказала Юлія.

Відео: Юлія Саніна і Діма Жук виконали Повільний вальс на 5 ефірі "Танці з зірками 2020"

Також дівчина відверто зізналася, що сприймає критику з болем.

"Я з тих людей, яких потрібно хвалити, щоб у них виростали крила і вони робили роботу ще краще", - пояснила вона свої емоції.

Нагадаємо, що за підсумками п'ятого ефіру "Танців з зірками" від 27 вересня, Юлія Саніна і Дмитро Жук отримали за свій повільний вальс найвищі оцінки суддів - 38 балів.

Також ми писали про те, що Надія Мейхер назвала Саніну однією зі своїх головних конкуренток на Танцях з зірками 2020.