Выбирала, ждала, собирала рекомендации: Слава Каминская рассмешила признанием

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно заговорила о радикальных переменах во внешности, восхищает своей фигурой. Многие девушки, глядя на стройную артистку, думают, что она живет в спортивном зале.
Без спорта, конечно, никуда, но интересно, что именно с ним связана самая нелогичная, по мнению Славы, покупка в ее жизни.
Об этом интересном факте из своей жизни она рассказала во время съемок шоу "Где логика?", которое каждый вторник показывает Новый канал.
"Логика трансформируется в нелогичность очень быстро - вы просто покупаете беговую дорожку", - смеется Слава.
"Я ее выбирала, ждала, собирала рекомендации, мечтала о ней. Представляла, как каждое утро выпиваю стакан воды и иду на свою домашнюю кардиотренировку. Как думаете, что сейчас с дорожкой? Нет, не продала, использую, как сушилку", - добавила артистка.
Слава Каминская в шоу "Где логика?" (фото: пресс-служба Нового канала)
Напомним, недавно Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами.
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