Вибирала, чекала, збирала рекомендації: Слава Камінська розсмішила зізнанням

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно заговорила про радикальні зміни в зовнішності, захоплює своєю фігурою. Багато дівчат, дивлячись на струнку артистку, думають, що вона живе в спортивному залі.

Без спорту, звичайно, нікуди, але цікаво, що саме з ним пов'язана сама нелогічна, на думку Слави, покупка в її житті.