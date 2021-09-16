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Юлия Санина неожиданно сменила амплуа: "если месяц-два человек молчит - он действительно теряется"

Автор: Дмитрий Войналович

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина присоединится к звездной "сотни" судей в 4 выпуске шоу "Співають всі!", который выйдет 18 сентября в 21:00 на канале "Украина".

Как рассказали организаторы шоу, в эфире THE HARDKISS исполнит композицию "7 вітрів" со своего нового альбома, после чего Санина займет место рядом с капитаном "сотни" Натальей Могилевской.

Заметим, что Санина уже имеет опыт судейства и, хотя люди считают ее строгой, сама Юлия утверждает, что оценивает участников справедливо и никогда не упустит настоящий талант.

"Для меня самое главное - харизма. Ноты можно брать невысокие, зато такие вкусные, что человека невозможно не заметить. А вот оттолкнуть может самоуверенность, хамство, причем это чувствуется с первых шагов участника на сцене, с первых слов. Я люблю, когда прежде всего талант говорит за себя, а уже потом - человек", - делится планами по судейству артистка.

Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина (фото: пресс-служба канала "Украина")

А еще она советует участникам приходить на проект уже с готовым планом на будущее, ведь талант-шоу поможет стать известным лишь на некоторое время, а уже потом нужно поражать людей своими работами.

"Очень классно, если участник пишет песни и сразу после проекта может представить что-то свое. Потому что если месяц-два человек молчит - он действительно теряется", - отметила звезда.

THE HARDKISS сыграют в шоу "Співають всі!" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, на днях Оля Полякова в образе сексуального зайчика "засветилась" на видео.

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Юлия Санина