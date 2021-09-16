Юлія Саніна несподівано змінила амплуа: "якщо місяць-два людина мовчить - вона справді губиться"

Зауважимо, що Саніна вже має досвід суддівства, і хоча люди вважають її суворою, сама ж переконує, що оцінює учасників справедливо і ніколи не пропустить справжній талант.

"Для мене найголовніше - харизма. Ноти можна брати невисокі, зате такі смачнющі, що людину неможливо не помітити. А ось відштовхнути може самовпевненість, хамство, причому це відчувається з перших кроків учасника на сцені, з перших слів. Я люблю, коли насамперед талант говорить за себе, а вже потім - людина", - ділиться планами щодо суддівства артистка.

Фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна (фото: прес-служба каналу "Україна")

А ще вона радить учасникам приходити на проєкт вже з готовим планом на майбутнє, адже талант-шоу допоможе стати відомим лише на певний час, а вже потім потрібно вражати людей своїми роботами.

"Дуже класно, якщо учасник пише пісні й одразу після проєкту може презентувати щось своє. Бо якщо місяць-два людина мовчить - вона справді губиться", - зазначила зірка.

THE HARDKISS зіграють у шоу "Співають всі!" (фото: прес-служба каналу "Україна")