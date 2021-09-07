Занесли инфекцию: Миша Романова рассказала об ужасном походе к визажисту

Миша Романова - судья шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/misharomanova)

"В свое время у меня была очень проблемная кожа, видимо, какие-то визажисты занесли инфекцию, и я очень долго ее лечила. Так как у меня уже большой опыт в сфере визажа, чаще всего я крашусь сама. На гастролях с "ВИА Грой" мы сами собирались, так что рука уже набита. Конечно, иногда приходится прибегать к помощи визажистов, например, на съемках клипов. У меня есть любимые проверенные мастера. А так к кому попало я не сяду", - рассказала Романова.

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Вместе с тем, тщательный уход за кожей - обязательный beauty-ритуал артистки. По словам Миши, она старается посещать косметолога по меньшей мере раз в две недели.

"Кожа у меня сухая, поэтому мне подходит глубокое увлажнение, а вот питательные средства противопоказаны. Обожаю забытую, но супер-крутую процедуру - массаж лица, которая отлично подтягивает кожу, особенно если делать это постоянно", - отметила судья проекта "Співають всі!".

Миша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)