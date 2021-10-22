Без них – никак: топ-7 витаминов и минералов для идеальной кожи

Кожа является одним самым большим органом нашего тела. Защищает его от токсинов, болезней, обеспечивает регулировку температуры. При нехватке витаминов кожа теряет сияние, тонус и эластичность, становится раздражительной и более сухой, появляются проблемы.

Какие же витамны стоят на страже женской красоты и здоровья? А этот вопрос ответила в Instagram косметолог Тамара Ануфриева.

Эти 7 витаминов и минералов необходимых коже, чтобы она излучала счастье:

Цинк. Дефицит проявляется обострением акне, дерматитов, псориаза, снижение эластичности кожи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин С участвует в реакциях образования коллагена и является мощным антиоксидантом, замедляет старение. Его нехватка проявляется огрублением кожи, тусклым цветом, сухостью, медленным заживлением травм.

Витамин А борется с сухостью, акне, предотвращает пигментацию, улучшает зрение. Нехватка проявляется шелушением, трещинками, акне, экземой, псориазом, потемнением кожи.

Комплекс витаминов группы В улучшает циркуляцию крови и клеточного дыхания, обмен веществ в целом. При нехватке может возникнуть сыпь, нарушение пищеварения, акне. Еще очень серьезные изменения - депрессия и дефицит железа, который женщинам вообще допускать нельзя категорически!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин Е - самый важный из витаминов красоты. Он борется со свободными радикалами, предотвращает сухость и быстрое старение. При нехватке кожа покрывается возрастными пятнами и морщинками, сохнет.

Витамин К необходим тем, кто борется с темными кругами под глазами, сосудистыми звёздочками, синяками, шрамами и растяжками.

Витамин D - важен для сосудов, иммунитета и костной системы, защищает кожу от преждевременного старения. Псориаз, утолщение участков кожи и быстро появляющиеся морщины свидетельствуют о его нехватке.

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Если организм истощен, то только один уход за кожей в виде крема или укола не поможет быстро и надолго. Поддерживайте здоровье изнутри, питайтесь качественно, больше двигайтесь.