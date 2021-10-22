ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Без них - ніяк: топ-7 вітамінів і мінералів для ідеальної шкіри

Новость на русском →
П'ятниця 22 жовтня 2021 12:32
Без них - ніяк: топ-7 вітамінів і мінералів для ідеальної шкіри Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Шкіра є одним найбільшим органом нашого тіла. Захищає його від токсинів, хвороб, забезпечує регулювання температури. При нестачі вітамінів шкіра втрачає сяйво, тонус і еластичність, стає подразненою і сухішою, з'являються проблеми.

Які ж вітаміни стоять на сторожі жіночої краси і здоров'я? А це питання відповіла в Instagram косметолог Тамара Ануфрієва.

Ці 7 вітамінів і мінералів необхідних шкірі, щоб вона випромінювала щастя:

Цинк. Дефіцит проявляється загостренням акне, дерматитів, псоріазу, зниження еластичності шкіри.

Без них - ніяк: топ-7 вітамінів і мінералів для ідеальної шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін С бере участь в реакціях утворення колагену і є потужним антиоксидантом, уповільнює старіння. Його нестача проявляється огрубінням шкіри, тьмяним кольором, сухістю, повільним загоєнням травм.

Вітамін А бореться з сухістю, акне, запобігає пігментацію, покращує зір. Брак проявляється лущенням, тріщинами, акне, екземою, псоріазом, потемнінням шкіри.

Комплекс вітамінів групи В покращує циркуляцію крові і клітинного дихання, обмін речовин в цілому. При нестачі може виникнути висип, порушення травлення, акне. Ще дуже серйозні зміни-депресія і дефіцит заліза, який жінкам взагалі допускати не можна категорично!

Без них - ніяк: топ-7 вітамінів і мінералів для ідеальної шкіри

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін Е - найважливіший з вітамінів краси. Він бореться з вільними радикалами, запобігає сухості і швидкому старінню. При нестачі шкіра покривається віковими плямами і зморшками, сохне.

Вітамін К необхідний тим, хто бореться з темними колами під очима, судинними зірочками, синцями, шрамами і розтяжками.

Вітамін D - важливий для судин, імунітету і кісткової системи, захищає шкіру від передчасного старіння. Псоріаз, потовщення ділянок шкіри і швидко з'являються зморшки свідчать про його нестачу.

Якщо організм виснажений, то тільки один догляд за шкірою у вигляді крему або уколу не допоможе швидко і надовго. Підтримуйте здоров'я зсередини, харчуйтеся якісно, більше рухайтеся,.

Нагадаємо, що раніше косметолог Євгенія Седіна розповіла, як боротися з розширеними порами .

Читайте LITE в Google News
косметологія Здорове харчування Догляд за шкірою
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок: подробиці, фото і відео
Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок: подробиці, фото і відео