Всего 2 компонента: средство от морщин, которое творит чудеса

Мумие – самое шикарное натуральное средство для молодости и здоровья кожи, которое вот уже много десятилетий не сдает свои позиции. Еще древние царицы и цари использовали его в качестве великолепного омолаживающего эликсира.

Рецепт волшебной маски для лица от морщин на основе мумие был опубликован в Instagram-аккаунте "Народные рецепты красоты".

Мумие - биологически активное смолоподобное вещество, вытекающее из расщелин скал южных гор; горное масло (воск).

Горное масло – это потрясающий чистильщик. Он вытягивает грязь, пыль и кожное сало из закупоренных пор, уничтожает вредные бактерии, глубоко очищает кожу и наполняет ее полезными питательными веществами.



Мумие ускоряет регенерацию клеток кожи. Обновленной коже легче дышать, она будто светится изнутри, излучая красоту и здоровье. Мумие, благодаря своему стягивающему действию и активным веществам, способно разгладить морщины и визуально отнять у вас несколько лет.

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Горный воск не маскирует, не корректирует, а действительно омолаживает и лечит кожу.

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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Мумие - 2 таблетки.

Сметана - 2 ч.л.



Мумие растворить в 1 чайной ложке тёплой воды, добавить сметану, перемешать до однородного состояния, маску нанести на всё лицо, шею, зону декольте, выдержать 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Результат виден после первого применения. За время курса вы не только увидите преображение кожи, но и излечите ее от тех недостатков, которые мучали вас годами. Перерыв между курсами процедур должен быть от полугода — частить не стоит.



Применение: 1 раз в неделю.

Курс: 10 процедур.