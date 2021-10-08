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Всього 2 компоненти: засіб від зморшок, який творить чудеса

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П'ятниця 08 жовтня 2021 08:36
Всього 2 компоненти: засіб від зморшок, який творить чудеса Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Муміє - шикарний натуральний засіб для молодості і здоров'я шкіри, який ось уже багато десятиліть не здає свої позиції. Ще стародавні цариці і царі використовували його в якості чудового омолоджуючого еліксиру.

Рецепт чарівної маски для обличчя від зморшок на основі муміє був опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Муміє - біологічно активна смолоподібна речовина, що випливає з ущелин скель південних гір; гірське масло (віск).

Гірська олія - це приголомшливий чистильник. Він витягує бруд, пил і шкірне сало із закупорених пір, знищує шкідливі бактерії, глибоко очищає шкіру і наповнює її корисними поживними речовинами.

Муміє прискорює регенерацію клітин шкіри. Оновленій шкірі легше дихати, вона ніби світиться зсередини, випромінюючи красу і здоров'я. Муміє, завдяки своїй стягуючій дії і активним речовинам, здатне розгладити зморшки і візуально відняти у вас кілька років.

Гірський віск не маскує, не коригує, а дійсно омолоджує і лікує шкіру.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Муміє - 2 таблетки.
  • Сметана - 2 ч. л.


Муміє розчинити в 1 чайній ложці теплої води, додати сметану, перемішати до однорідного стану, маску нанести на все обличчя, шию, зону декольте, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

Всього 2 компоненти: засіб від зморшок, який творить чудеса
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Результат видно після першого застосування. За час курсу ви не тільки побачите перетворення шкіри, але і вилікуєте її від тих недоліків, які мучили вас роками. Перерва між курсами процедур повинна бути від півроку — частити не варто.

Застосування: 1 раз на тиждень.
Курс: 10 процедур.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розкрила правду про популярний гель алое вера.

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