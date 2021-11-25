Всего 2 продукта: эффективная маска, которая вернет здоровье и силу вашим волосам

Глина обладает рядом полезных свойств, она богата минералами, которые помогают справиться со многими проблемами волос и кожи головы.
На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный домашний рецепт маски для роста и густоты волос.
Глина оказывает положительное воздействие на луковицы, питает и укрепляет корни волос. Маски для волос с глиной помогают регулировать работу сальных желез, придают волосам объем, помогают сократить выпадение и ломкость волос.
Кремний – является основой любой глины (примерно 45% от общего состава). Этот минерал очень полезен для здоровья и красоты человека, благодаря чему, глину можно использовать в косметологии. Полезные свойства кремния для волос:
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- помогает нормализовать выработку кожного сала;⠀
- глубоко очищает кожу и волосы от различных загрязнений;⠀
- помогает синтезировать коллаген в клетках;⠀
- укрепляет волосы и стимулирует их рост.
Иллюстративное фото (pexels.com)
В состав перечной мяты входят дубильные вещества, эфирные масла, органические кислоты и целый комплекс витаминов и минералов. Мята обладает местным охлаждающим и раздражающим действием. Это стимулирует приток крови к коже головы. Фолликулы получают больше питания. Происходит очищение волос и кожи головы от пыли и излишков кожного жира. Все это способствует быстрому отрастанию здоровых прядей.
ГЛИНА + МЯТА НЕВЕРОЯТНО СИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВОЛОС!
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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Глину развести кипяченой водой до кремообразного состояния удобного в нанесении, добавить масло , перемешать, маску нанести на корни волос, голову утеплить, выдержать 30-40 минут, голову помыть привычным для вас способом.
Применение: 1 раз в неделю. Курс: 5-7 процедур.
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