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39-летняя Ребрик назвала любимые бьюти-процедуры и рассказала, как быть красивой всегда

Автор: Lite

Лилия Ребрик, которая недавно очаровала всех нежными весенними луками, всегда выглядит потрясающе - и на сцене, и на экране, и в обычной жизни. И ее красота очаровывает десятки тысяч поклонников.

Как всегда быть красивой? Какие бьюти-процедуры нужно использовать, чтобы в 39 лет выглядеть такой же привлекательной и милой, как в 19? Об этом Лилия рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Какие процедуры по уходу за кожей любит Лилия Ребрик

Звезда признается: очень любит всевозможные маски для лица. Но если это профессиональный уход в салоне.

"Нужно время от времени баловать себя, но все эти масочки в домашних условиях - не для меня", - отмечает Лилия.

Ведь "такие дамские вещи должны делаться не на глазах у мужа".

А еще Ребрик фанатка очищения кожи. Поэтому она никогда и ни при каких обстоятельствах не ляжет спать с макияжем.

"Люблю, чтобы кожа прям скрипела от чистоты", - говорит она.

Люби себя такой, какая есть!

Лилия - большой сторонник естественной красоты.

"На мой взгляд, в лицах без макияжа есть очень много незащищенности, чистоты, они полны неподдельных чувств и эмоций", - рассказывает Ребрик.

И, конечно же, она сама очень любит свое лицо без мейка.

"Всегда отшучиваюсь: когда муж говорит, что я красивая, я ему верю, поэтому могу себе позволить ходить без макияжа", - с улыбкой признается ведущая "Ранку з Україною" на канале "Украина".

Лилия Ребрик всегда выглядит невероятно (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что не так давно соблазнительная Ребрик оголила спину и заговорила о счастье.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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