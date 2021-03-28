39-річна Ребрик назвала улюблені б'юті-процедури і розповіла, як бути красивою завжди

Які процедури по догляду за шкірою любить Лілія Ребрик

Зірка зізнається: дуже любить всілякі маски для обличчя. Але якщо це професійний догляд в салоні.

"Треба час від часу балувати себе, але всі ці масочки в домашніх умовах - не для мене", - зазначає Лілія.

Адже "такі дамські речі повинні робитися не на очах у чоловіка".

А ще Ребрик фанатка очищення шкіри. Тому вона ніколи і ні за яких обставин не ляже спати з макіяжем.

"Люблю, щоб шкіра прямо аж скрипіла від чистоти", - говорить вона.

Люби себе такою, яка є!

Лілія - великий прихильник природної краси.

"На мій погляд, в лицях без макіяжу є дуже багато незахищеності, чистоти, вони сповнені непідробних почуттів і емоцій", - розповідає Ребрик.

І, звичайно ж, вона сама дуже любить своє обличчя без мейку.

"Завжди віджартовуюся: коли чоловік каже, що я гарна, я йому вірю, тому можу дозволити собі ходити без макіяжу", - з посмішкою зізнається ведуча "Ранку з Україною" на каналі "Україна".

Лілія Ребрик завжди виглядає неймовірно (фото: instagram.com/liliia.rebrik)