Как в 44 выглядеть на 30: Милла Йовович раскрыла главные правила ночного ухода за кожей

Милла Йовович, которая любит делиться полезной информацией, записала новый пост о своих секретах красоты. В этот раз звезда уделила внимание ночному уходу за кожей. Здесь есть как практические советы, так и рекомендации по конкретным продуктам. И первое правило, к которому актриса приучила себя относительно недавно - не спать на животе.

"Я не хочу, чтобы все мои замечательные продукты оказались на моей подушке, и привет, гравитация! Когда вы спите на животе, вы в конечном итоге выглядите утром, как расплавленная свеча, потому что вся жидкость стекает к вашему лицу. Я не могу выразить, как это важно! НА ЛИЦЕ НЕЛЬЗЯ спать! Это привычка, от которой мне пришлось избавиться, и теперь я не чувствую себя комфортно на животе, когда ложусь спать...", - рассказала звезда.

Милла выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/millajovovich)

Что касается бьюти-продуктов, она обожает чередовать разные продукты, таким образом избегая привыкания и насыщая кожу всем необходимым ей. По словам актрисы, она обожает ретинол, витамин С и ночные увлажняющие маски.

"Мне нравится ретинол от моего любимого специалиста по уходу за кожей @shanidarden. Это называется #retinolreform, и это замечательно. Еще мне нравится крем с ретинолом @drunkelephant. Когда я использую ретинол, мне также нравится добавлять порошок @decium niacimanide, смешанный с сывороткой гиалуроновой кислоты. Это делает мою кожу более влажной и действительно сужает поры, поэтому утром моя кожа выглядит потрясающе. Когда я не использую ретинол, я люблю принимать пептиды на ночь. Поскольку я большой поклонник витамина С под моим SPF, я не использую пептиды днем, поэтому ночное время - отличная возможность добавить их в свой режим… Еще я обожаю маски. Я использую их ночью, потому что могу выглядеть настолько блестящей, насколько хочу, и никто не фотографирует меня. Обожаю увлажняющие маски @sysleyparisofficial @dermalogica @peachandlily @rosebydrdream_of @veldsparis Age 2O. Это настоящая палочка-выручалочка в самолете или просто тогда, когда ваша кожа раздражена или пересохла", - поделилась Милла.

Напомним, ранее Йовович рассказала, как вернулась в форму после родов.