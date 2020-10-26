Як в 44 виглядати на 30: Мілла Йовович розкрила головні правила нічного догляду за шкірою

Мілла Йовович, яка любить ділитися корисною інформацією, записала новий пост про свої секрети краси. Цього разу зірка приділила увагу нічному догляду за шкірою. Тут є як практичні поради, так і рекомендації по конкретним продуктам. І перше правило, до якого актриса привчила себе відносно недавно - не спати на животі.

"Я не хочу, щоб усі мої чудові продукти опинилися на моїй подушці, і привіт, гравітація! Коли ви спите на животі, ви в кінцевому підсумку виглядаєте вранці, як розплавлена свічка, тому що вся рідина стікає до вашого лиця. Я не можу висловити, як це важливо! НА ОБЛИЧЧІ не МОЖНА спати! Це звичка, від якої мені довелося позбутися, і тепер я не відчуваю себе комфортно на животі, коли лягаю спати...", - розповіла зірка.

Мілла виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/millajovovich)

Що стосується б'юті-продуктів, вона обожнює чергувати різні продукти, таким чином уникаючи звикання і насичуючи шкіру всім необхідним їй. За словами актриси, вона обожнює ретинол, вітамін С і нічні зволожуючі маски.

"Мені подобається ретинол від мого улюбленого фахівця по догляду за шкірою @shanidarden. Це називається #retinolreform, і це чудово. Ще мені подобається крем з ретинолом @drunkelephant. Коли я використовую ретинол, мені також подобається додавати порошок @decium niacimanide, змішаний з сироваткою гіалуронової кислоти. Це робить мою шкіру вологою і дійсно звужує пори, тому вранці моя шкіра виглядає приголомшливо. Коли я не використовую ретинол, я люблю приймати пептиди на ніч. Оскільки я великий шанувальник вітаміну С під моїм SPF, я не використовую пептиди днем, тому нічний час - відмінна можливість додати їх в свій режим... Ще я обожнюю маски. Я використовую їх вночі, тому що можу виглядати настільки блискучою, наскільки хочу, і ніхто не фотографує мене. Обожнюю зволожуючі маски @sysleyparisofficial @dermalogica @peachandlily @rosebydrdream_of @veldsparis Age 2O. Це справжня палочка-виручалочка в літаку або просто тоді, коли ваша шкіра роздратована або пересохла", - поділилася Мілла.

Нагадаємо, раніше Йовович розповіла, як повернулася у форму після пологів.