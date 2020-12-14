5 топовых бьюти-лайфхака от косметолога, о которых вы не знали: бери и делай

Упростить себе жизнь и при этом всегда выглядеть на высоте – мечта каждой представительницы прекрасного пола. Зная бесхитростные и действенные бьюти-лайхаки можно значительно сэкономить время и средства без ущерба для внешнего вида! Бьюти-блогер и косметолог Ирина Шарк поделилась топ-5 секретов красоты.

⠀

Итак, лайфхак 1. Он кажется очень простым и очевидным, но наблюдения показывают что 90% людей пренебрегают этим.

Трубочка для напитков. Ирина пьет кофе и другие красящие напитки только через трубочку. Это помогает сохранить зубы белыми.

⠀

Согласитесь, желто-коричневый налет на зубах не самое привлекательное в жизни, а отбеливание дорогая и агрессивная процедура. Так что не забывайте про трубочку.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лайхак 2. Быстро избавиться от прыща перед мероприятием поможет обычная соль.

Береем щепотку, смешиваем с водой, что бы получилась кашица, убираем в морозилку на 5 минут и затем ватной палочкой наносим толстый слой точечно на проблемный участок на 15-30 минут. Это поможет снять воспалнение и красноту.

⠀

Третий лайфхак. Любые очищающие средства, будь то пенка для умывания или шампунь, обязательно вспенить в ладонях, перед тем как нанести на кожу лица или головы.

⠀

Если вы наносите средство сразу на кожу, то на локальный участок, оно попадает слишком концентрированным, плюс что бы распределить его, вам придется тереть уже саму кожу лица, растягивая ее, и травмировать мокрые, уязвимые волосы растирая шампунь. Все движения должны быть максимально нежными и аккуратными.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лайхак 4. Разгрузочный день для кожи! Да, ей тоже это нужно.

⠀

Стоит выделить 1 день в неделю, когда кроме легкого очищения (например, умывания овсянкой или нейтральной пенкой) ничего с коже делать не нужно.

Не наносите крема, сыворотки, лосьоны. Кожа привыкает к средствам и появляется резистентность, которая мешает работе активных компонентов. Разгрузочный день поможет дольше сохранить молодость.

⠀

Лайхак 5. Шелковый тюрбан для сна или шелковые наволочки.

Волосы ночью испытывают не меньше стресса, чем при завивке на горячую плойку. Так как во сне мы совершаем большое количество движений, из-за чего волосы путаются, сбиваются и ломаются.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Использование тюрбана или шелковой наволочки поможет этого избежать, волосы будут легко скользить по шелку и сохранят здоровый вид.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина раскрыла всю правду о масках для лица.

Кстати, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась секретами своего рациона стройности и красоты.