Алина Гросу сменила образ и превратилась в француженку: стильные фото

Отметим, что GROSU часто экспериментирует с имиджем. Это и неудивительно: активные съемки в сериалах и фильмах позволяют девушке проще относиться к изменениям во внешности.

Но если в повседневной жизни Алина является обладательницей длинных светлых волос, то в кадре она не раз появлялась с другой прической. В этот раз исполнительница стала... брюнеткой с каре.

"Захотелось добавить немного Франции", - написала Гросу под снимками.

Алина Гросу сменила имидж и стала француженкой (фото: instagram.com/alina_grosu)

К слову, мнения фолловеров разделились. Одни прокомментировали, что девушке идет абсолютно любой образ и этот цвет волос ей к лицу. Другие же написали, что блонд для нее - гораздо более выигрышный вариант.

Вам не идет эта прическа...

Как на меня, так очень идет вам этот стиль и цвет!

Блонд краще в мільйон разів!

Мне больше обычный стиль нравится.

А вот - Гросу-блондинка (фото: instagram.com/alina_grosu)