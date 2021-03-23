Аліна Гросу змінила образ і перетворилася в француженку: стильні фото

Аліна Гросу, яка нещодавно прокоментувала роман з Полянським і заговорила про весілля, змінила імідж. Кардинально. Тому деякі фанати її навіть не упізнали!
Новими пристрасними фото співачка і актриса поділилася у своєму Instagram.
Зазначимо, що GROSU часто експериментує з іміджем. Це й не дивно: активні зйомки в серіалах і фільмах дозволяють дівчині простіше ставитися до змін у зовнішності.
Але якщо в повсякденному житті Аліна є володаркою довгого світлого волосся, то в кадрі вона не раз з'являлася з іншою зачіскою. Ось і цього разу виконавиця стала брюнеткою з каре.
"Захотілося додати трохи Франції", - написала Гросу під знімками.
Аліна Гросу змінила імідж і стала француженкою (фото: instagram.com/alina_grosu)
До речі, думки фоловерів розділилися. Одні прокоментували, що дівчині йде абсолютно будь-який образ і цей колір їй до лиця. Інші ж написали, що блонд для неї набагато більш виграшний варіант.
А ось - Гросу-блондинка (фото: instagram.com/alina_grosu)
Раніше ми писали, що щаслива Гросу з коханим заговорила про мінливості кохання.