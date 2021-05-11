Алкоголь в косметике: косметолог рассказала, каких боятся, а каких - нет

То, что мы видим в составе со словом alcohol выполняет разные функции:

Консервант (сохраняет продукт, препятствуя проникновению и размножению бактерий).

Эмульгатор (смешивает, позволяет добиться однородной консистенции).

Стабилизатор (предупреждает отслоение, негативные реакции компонентов).

Антисептик (борется с бактериями).

Растворитель (помогает растворить то, что не растворяется само).

Ароматизатор (придает аромат).

Транспортный агент (снижает барьерную функцию кожи, помогая ингредиентам проникать глубже).

Выравнивание рН.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Удивительно, что одним словом названа сложная молекула, и к спиртам относится и глицерин, и даже пантенол.



1.Первая группа спиртов, которую принято бояться, простые спирты. Простые спирты чаще всего нарушают барьерную функцию кожи, приводя ее к сухости, раздражению, появлению воспалений. Обычно простые спирты присутствуют в составах аптечных средств против акне, так как направлены на быстрый результат.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Денатурированный спирт производители любят больше, даже используют в органической косметике в качестве проводника активных ингредиентов.



2.Ароматические спирты - в основном, действуют как консерванты, добавляя аромат. Бензиловый спирт чаще всего встречается в составе средств, бояться его не стоит. Это органический спирт, обладающий цветочным ароматом. Циннамиловый спирт не так любят производители, он вызывает сухость и раздражение кожи.



Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

3.Жирные спирты. Они отличаются от остальных и иначе воздействуют на кожу, не высушивают, смягчают кожу, а средству придают более мягкую текстуру.

Жирные спирты используются в качестве эмульгаторов, загустителей, увлажняющих и смягчающих компонентов. То есть это тот алкоголь, которого бояться совсем не нужно. Наоборот, он помогает нам добиться нужных результатов.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Это любимые многими компоненты, но и у них есть исключение, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи.