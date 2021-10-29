Анита Луценко рассказала, что надо есть, чтобы избавиться от выпадения волос
Известный украинский тренер Анита Луценко указала на прямую связь между питанием и здоровьем локонов.
На своей странице в Instagram она опубликовала список продуктов, которые должны быть в рационе у каждой девушки, которая мечтает о красивой шевелюре.
Что должно быть в нашем рационе, чтобы волосы отлично колосились и были блестящими, не выпадали:
1. Достаточное количество белка ( мясо, рыба, яйца, птица, творог, морепродукты)
2. Красное мясо 1-2 раза в неделю как источник железа
3. Витамин C для лучшего усвоения железа (перец сладкий, брокколи, цитрусовые, киви, зелень, капуста)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4. Достаточно жира в рационе (масло, сметана, орехи, семена, авокадо).
5. Не нужно пить по 10 чашек чая и кофе в день. Это препятствует усвоению витаминов и минералов.
6. Питание должно быть разнообразным, таким образом из разных продуктов в нас попадут разные витамины и минералы.
К слову, Луценко анонсировала второй уровень "Марафона красивых волос", который стартует 1 ноября, где в приглашенных специалистах - диетолог и дерматолог-трихолог.
Анита Луценко дала советы, какие продукты помогут укрепить волосы (фото: instagram.com/anitasporty)
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