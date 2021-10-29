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Анита Луценко рассказала, что надо есть, чтобы избавиться от выпадения волос

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Пятница 29 октября 2021 14:31
Анита Луценко рассказала, что надо есть, чтобы избавиться от выпадения волос Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Марина Настевич

Известный украинский тренер Анита Луценко указала на прямую связь между питанием и здоровьем локонов.

На своей странице в Instagram она опубликовала список продуктов, которые должны быть в рационе у каждой девушки, которая мечтает о красивой шевелюре.

Что должно быть в нашем рационе, чтобы волосы отлично колосились и были блестящими, не выпадали:

1. Достаточное количество белка ( мясо, рыба, яйца, птица, творог, морепродукты)

2. Красное мясо 1-2 раза в неделю как источник железа

3. Витамин C для лучшего усвоения железа (перец сладкий, брокколи, цитрусовые, киви, зелень, капуста)

Анита Луценко рассказала, что надо есть, чтобы избавиться от выпадения волос

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Достаточно жира в рационе (масло, сметана, орехи, семена, авокадо).

5. Не нужно пить по 10 чашек чая и кофе в день. Это препятствует усвоению витаминов и минералов.

6. Питание должно быть разнообразным, таким образом из разных продуктов в нас попадут разные витамины и минералы.

К слову, Луценко анонсировала второй уровень "Марафона красивых волос", который стартует 1 ноября, где в приглашенных специалистах - диетолог и дерматолог-трихолог.

Анита Луценко рассказала, что надо есть, чтобы избавиться от выпадения волосАнита Луценко дала советы, какие продукты помогут укрепить волосы (фото: instagram.com/anitasporty)

Ранее мы публиковали топ-3 секретных приема от стилиста, как красиво уложить немытые волосы.

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