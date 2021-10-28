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Никто и не заметит: топ-3 секретных приема от стилиста, как красиво уложить немытые волосы

Новина українською →
Четверг 28 октября 2021 12:38
Никто и не заметит: топ-3 секретных приема от стилиста, как красиво уложить немытые волосы Елена Невмержицкая (фото: instagram.com/lena_barly)
Автор: Ольвия Агаркова

Известный украинский hair-стилист Елена Невмержицкая рассказала, что делать с волосами, если они уже свежие, а мыть голову не хочется или некогда.

Специалист поделилась в Instagram хитростями, которые помогут вернуть прическе аккуратный привлекательный вид.

"Иногда утром не успеваем или нет настроения мыть волосы. Есть способ привести в порядок прическу и прожить день с красивыми волосами. Рестайлинг - это не оттягивание мытья, а уход за чистыми, но уже смятыми волосами", - отметила стилист.

Три секретных приема, которые помогут улучшить внешний вид волос без мытья:

Никто и не заметит: топ-3 секретных приема от стилиста, как красиво уложить немытые волосы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1.Предотвращаем помятость волос. Например: шелковая наволочка во время сна. Мы спим в среднем 8 часов и чем меньше трений за ночь по волосам, тем меньше спутанность на прическе утром.

2. Задействуем вспомагательные средства. Например: сухой шампунь, после нанесения его нужно не втирать в кожу, а продувать холодным воздухом из фена, тогда кожа головы действительно станет чище.

3. Применяем техники и приемы для восстановления прически. Например: собери волосы в колосок на ночь и утром сделай из них потрясающую укладку.

К слову, Невмержицкая является соавтором "Марафона красивых волос" от Аниты Луценко, второй поток которого стартует уже 1 ноября.

Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко рассказала, как ухаживать за плотными и густыми волосами.

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