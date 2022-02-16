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Блогерка поделилась неожиданным средством для создания звездной прически

Автор: Сергей Кулик

TikTok-блогерка решила воссоздать модную среди звезд, таких как Ким Кардашьян или Меган Фокс, прическу и удивила тысячи пользователей.

На это обратил внимание таблоид The Sun.

Увидев образ Меган Фокс на красной дорожке в сентябре прошлого года, блогерка Эдели Фернандес (Edely Fernandez) захотела повторить популярную укладку с эффектом мокрых волос. Для этого она решила использовать гель, который оказался обычным лубрикантом.

@edelydesigns Reply to @19_sam_94 ok i think i finally got it right #hairtok #meganfox #wethairlook Toxic x Pony - ALTÉGO

По мнению некоторых парикмахеров, интимная смазка способна зафиксировать волосы нужным образом на всю ночь.

В своем видео девушка наносит большое количество лубриканта на волосы и, действительно, добивается желаемого эффекта. Публикация стала вирусной и набрала 3,8 миллиона просмотров. Пользователи по-достоинству оценили даный лайфхак.

"Я проверила это средство в старших классах, потому что месяцами думала, что это масло для волос. Мои родители умерли со смеху", "После твоего видео продажи лубрикантов точно вырастут", - оставляли комментарии пользователи.

Эдели Фернандес занимается тем, что в своем блоге эксперементирует со своими волосами, создавая всевозможные прически и тестируя косметику.

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TikTokблогерка