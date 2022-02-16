RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блогерка поділилася несподіваним засобом для створення зіркової зачіски

Автор: Сергій Кулик

TikTok-блогерка вирішила відтворити модну серед зірок, таких як Кім Кардашьян або Меган Фокс, зачіску і здивувала тисячі користувачів.

На це звернув увагу таблоїд The Sun.

Побачивши образ Меган Фокс на червоній доріжці у вересні минулого року, блогерка Еделі Фернандес (Edely Fernandez) захотіла повторити популярну укладку з ефектом мокрого волосся. Для цього вона вирішила використовувати гель, який виявився звичайним лубрикантом.

@edelydesigns Reply to @19_sam_94 ok i think i finally got it right #hairtok #meganfox #wethairlook Toxic x Pony - ALTÉGO

На думку деяких перукарів, інтимний гель здатен зафіксувати волосся потрібним чином на всю ніч.

У своєму відео дівчина наносить велику кількість лубриканта на волосся і, дійсно, домагається бажаного ефекту. Публікація стала вірусною і набрала 3,8 мільйона переглядів. Користувачі по-достоїнству оцінили даний лайфхак.

"Я перевірила цей засіб в старших класах, тому що місяцями думала, що це масло для волосся. Мої батьки померли зі сміху", "після твого відео продажу лубрикантів точно виростуть", - залишали коментарі користувачі.

Еделі Фернандес займається тим, що в своєму блозі експерементує зі своїм волоссям, створюючи всілякі зачіски і тестуючи косметику.

Раніше ми писали скільки заробляють найпопулярніші тіктокери

Читайте LITE в Google News
TikTokблогерка