Как быстро восстановить лицо после новогодней ночи: топ-3 горячих совета от косметолога

Чтобы после новогодней веселой вечеринки кожа лица не выглядела помятой и вялой, следует заранее подготовиться и запастись арсеналом спасательных средств.
Как быстро восстановить лицо после новогодней вечеринки на всю ночь? На этот вопрос ответила в Instagram косметолог Ольга Петрунина.
Эксперт предложила трехступенчатую систему по ребилитации кожи лица после бесонной ночи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Правило 1. В каком бы состоянии и в какое время вы не легли бы спать - обязательно смойте макияж и умойтесь. Ложитесь спать с чистым лицом.
Правило 2. Если проснулись с отеками, то действуем по следующей схеме:
• очищение + лосьон
• патчи (можно заранее поставить в холодильник)
• тканевая маска SOS
• умылись водой + протерли лицо лосьоном
• лимфодренажный самомассаж
• крем для век+ крем для лица
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если есть желание подключить более тяжелую артиллерию, то вместо тканевой маски могут быть:
• пилинг + уходовая маска или
• пилинг + сыворотка + альгинатная маска
Делаем эти процедуры при условии, что маску и пилинг вы не делали накануне.
Правило 3. Пейте больше чистой воды. Вода поможет поскорее уйти отёку, даст коже необходимые ресурсы изнутри.
Напомним, то ранее косметолог Елена Зубач научила легко убирать отеки под глазами.