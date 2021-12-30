Как быстро восстановить лицо после новогодней ночи: топ-3 горячих совета от косметолога

Эксперт предложила трехступенчатую систему по ребилитации кожи лица после бесонной ночи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило 1. В каком бы состоянии и в какое время вы не легли бы спать - обязательно смойте макияж и умойтесь. Ложитесь спать с чистым лицом.



Правило 2. Если проснулись с отеками, то действуем по следующей схеме:

• очищение + лосьон

• патчи (можно заранее поставить в холодильник)

• тканевая маска SOS

• умылись водой + протерли лицо лосьоном

• лимфодренажный самомассаж

• крем для век+ крем для лица



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если есть желание подключить более тяжелую артиллерию, то вместо тканевой маски могут быть:

• пилинг + уходовая маска или

• пилинг + сыворотка + альгинатная маска

Делаем эти процедуры при условии, что маску и пилинг вы не делали накануне.



Правило 3. Пейте больше чистой воды. Вода поможет поскорее уйти отёку, даст коже необходимые ресурсы изнутри.