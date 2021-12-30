Як швидко відновити обличчя після новорічної ночі: топ-3 гарячих поради від косметолога

Експерт запропонувала триступеневу систему по ребілітації шкіри обличчя після безсонної ночі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правило 1. В якому б стані і в який час ви не лягли б спати - обов'язково змийте макіяж і вмийтеся. Лягайте спати з чистим обличчям.



Правило 2. Якщо прокинулися з набряками, то діємо за наступною схемою:

очищення + лосьйон

патчі (можна заздалегідь поставити в холодильник)

тканинна маска SOS

вмилися водою + протерли обличчя лосьйоном

лімфодренажний самомасаж

крем для повік + крем для обличчя



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо є бажання підключити більш важку артилерію, то замість тканинної маски можуть бути:

пілінг + маска-догляд або

пілінг + сироватка + альгінатна маска

Робимо ці процедури за умови, що маску і пілінг ви не робили напередодні.



Правило 3. Пийте більше чистої води. Вода допоможе скоріше піти набряку, дасть шкірі необхідні ресурси зсередини.