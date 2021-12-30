Як швидко відновити обличчя після новорічної ночі: топ-3 гарячих поради від косметолога

Щоб після новорічної веселої вечірки шкіра обличчя не виглядала пом'ятою і млявою, слід заздалегідь підготуватися і запастися арсеналом рятувальних засобів.
Як швидко відновити обличчя після новорічної вечірки на всю ніч? На це питання відповіла в Instagram косметолог Ольга Петруніна.
Експерт запропонувала триступеневу систему по ребілітації шкіри обличчя після безсонної ночі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Правило 1. В якому б стані і в який час ви не лягли б спати - обов'язково змийте макіяж і вмийтеся. Лягайте спати з чистим обличчям.
Правило 2. Якщо прокинулися з набряками, то діємо за наступною схемою:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якщо є бажання підключити більш важку артилерію, то замість тканинної маски можуть бути:
Робимо ці процедури за умови, що маску і пілінг ви не робили напередодні.
Правило 3. Пийте більше чистої води. Вода допоможе скоріше піти набряку, дасть шкірі необхідні ресурси зсередини.
Нагадаємо, раніше косметолог Олена Зубач навчила легко прибирати набряки під очима.