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Бьюти-грамотность: косметолог научила правильно выбирать косметику

Автор: Lite

Когда дело доходит до выбора косметики, возникает очень много вопросов по подбору и ее составу. Как правильно выбрать косметику и не обмануть себя, заплатив деньги за некачественный продукт? Об этом рассказала косметолог Татьяна Моторина.

На странице в Instagram она ознакомила с важными правилами подбора косметических средств.

Первое, что нужно читать на этикетке - это состав. Все компоненты в составе расположены от большего к меньшему в процентном соотношении.

Что это значит?

Если в составе на первом месте стоит вода (Аqua), значит ее больше всего в средстве.

Если в конце списка стоит, например, пантенол ( panthenol) - это "беби-доза", т.е. количество сведено практически к нулю.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Одно из важных правил! Ищите в составе такой компонент, как отдушка (parfum), он вам подскажет, стоит ли покупать это средство. Компоненты, которые расположены до отдушки, содержатся в средстве в большом количестве. Те же, что после - в очень незначительном (не рабочем) количестве от 1% до 0,0001%.

К примеру, если активные элементы: витамины, масла, ретинол и т.д., стоят после (parfum), не ждите положительного результата, его не будет. А вот если до - берите и пользуйтесь.

Еще одно правило. Не верьте тому, что написано на этикетке большими, красивыми буквами.

Например: "гиалуроновая кислота", "витамин Е" и т.д. Это совершенно не означает, что эти вещества присутствуют в составе. Т.к. все, что написано на этикетке, относится к названию средства и производитель может написать все что угодно, даже если этого вещества нет в составе.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина раскрыла правду о силиконе в косметических продуктах.

К слову, косметолог Яна Смирнова рассказала, как эффективно бороться со старением кожи.

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