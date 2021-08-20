Не делай так: косметолог предостерегла от популярных чудо-процедур для лица

Фейсфитнесс

Это распиаренное направление непрофессиональных тренеров вредит вам. Накачать мышцы лица невозможно! Они отличаются от мышц тела. Мышцы тела крепятся к костям, их задача: поднять или опустить руку, согнуть или разогнуть колено. У каждой мышцы есть мышца, которая будет выполнять противоположное движение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мышцы лица же устроены иначе: одним концом они крепятся к кости, другим вплетаются в кожу или в другую мышцу. Если мы будет "тренировать" их, усугубим ситуацию.

Напряжение мышц лица и дает морщины! А в напряжении они у нас и без фитнеса. Именно поэтому тренировать мышцы лица не имеет никакого смысла и может привести к непредсказуемым последствиям в виде появления новых заломов, головных болей и тд.



Тэйпы

Для тела - да, возможно, для лица - нет. Мышцы лица связаны с лицевым нервом, то есть импульс идёт сразу из головного мозга по нерву и мышца сокращается. Все это происходит, когда мы испытываем эмоцию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если скелетную мускулатуру можно накачать, наприседать, привести в тонус, то лицо работает с центральной нервной системой, головным мозгом, неосознанно, движения мышц лица - это тонкая работа эмоций. Расслаблять его тейпами - странное занятие (порой и токсин не справляется).

Более того, тейпы - это пластыри, которые вредят поверхности кожи. Но в инстаграме продают все, что продаётся. Особенно если эта "процедура" условно бесплатна. Условно, потому что марафоны стоят ох как недешево.



Использование огорода и других продуктов на лицо

Мало, кто задумывается, что использование продуктов, особенно фруктов и ягод, может не только не помочь, но и навредить коже!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На кожу нужно наносить стабильные, контролируемые смеси. В ягодах и фруктах содержатся кислоты, которые могут спровоцировать ожог. Минимальный вред этого - они могут стать причиной пигментации.

Лето - самое время для ягод в пищу, но совсем не время для фруктовых кислот для лица. И, пожалуйста, не стоит делать пилинги из соды и маски из перекиси водорода.

Кожа лица у вас одна. Не нужно подвергать ее шоку из смузи или аптечной смеси. 21 век, у нас миллион возможностей. Фрукты, ягоды, овсянка - хорошо для организма, но плохо для кожи.