ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Действенное средство от выпадения и для усиленного роста волос: домашний рецепт

Новина українською →
Воскресенье 29 августа 2021 08:38
Действенное средство от выпадения и для усиленного роста волос: домашний рецепт Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Еще наши бабушки знали о волшебной силе народных средств, а уж каков был результат их трудов, можно легко понять, обратив внимание на длиннющие, толстые и упругие косы красавиц того времени.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный домашний рецепт отвара от перхоти и выпадения волос, а также для усиления их роста.

Причин появления перхоти на волосах много. У кого-то это проявление аллергии, у других – раздражение на коже головы, третьи страдают от плохой наследственности. Как бы там ни было, но ходить с волосами, словно присыпанными снежком, никому не нравится.

К счастью, зачастую избавиться от этой проблемы можно, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов - трихологов и химических шампуней. Как? Есть надежные способы избавления от этой напасти, проверенные многими поколениями наших предков.

Причиной чрезмерного выпадения волос может стать нехватка витаминов и микроэлементов, неправильная диета, болезнь или даже обычные стрессы. Но всем нам так хочется иметь пышную шикарную причёску! Укрепить корни волос можно, приложив немного усилий и воспользовавшись народными рецептами, проверенными веками.

Действенное средство от выпадения и для усиленного роста волос: домашний рецепт

Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Сухой лавровый лист - 4-5 листочков.
  • Сухой корень лопуха - 1 ст.л.
  • Эфирное масло перечной мяты - 2 капли.


Лавровые листочки поломать, добавить корень лопуха, залить травы 1 стаканом горячей воды, накрыть крышкой, дать настояться 1 час.

Настой трав процедить, добавить эфирное масло, перемешать.

Перед мытьем головы тщательно втереть весь настой в корни волос, голову утеплить, выдержать 30 минут, вымыть волос привычным для вас способом.

Для густоты и роста волос, процедуру нужно делать курсом. Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10 процедур.

Напомним, ранее врач рассказала, как остановить выпадение волос.

Читайте LITE в Google News
Бьюти-советы Уход за волосами
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду
Что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду