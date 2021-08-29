Действенное средство от выпадения и для усиленного роста волос: домашний рецепт

Еще наши бабушки знали о волшебной силе народных средств, а уж каков был результат их трудов, можно легко понять, обратив внимание на длиннющие, толстые и упругие косы красавиц того времени.

На странице "Домашние рецепты красоты" бьюти-блогера Марины в Instagram был опубликован суперэффективный домашний рецепт отвара от перхоти и выпадения волос, а также для усиления их роста.

Причин появления перхоти на волосах много. У кого-то это проявление аллергии, у других – раздражение на коже головы, третьи страдают от плохой наследственности. Как бы там ни было, но ходить с волосами, словно присыпанными снежком, никому не нравится.

К счастью, зачастую избавиться от этой проблемы можно, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов - трихологов и химических шампуней. Как? Есть надежные способы избавления от этой напасти, проверенные многими поколениями наших предков.

Причиной чрезмерного выпадения волос может стать нехватка витаминов и микроэлементов, неправильная диета, болезнь или даже обычные стрессы. Но всем нам так хочется иметь пышную шикарную причёску! Укрепить корни волос можно, приложив немного усилий и воспользовавшись народными рецептами, проверенными веками.





Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Сухой лавровый лист - 4-5 листочков.

Сухой корень лопуха - 1 ст.л.

Эфирное масло перечной мяты - 2 капли.



Лавровые листочки поломать, добавить корень лопуха, залить травы 1 стаканом горячей воды, накрыть крышкой, дать настояться 1 час.

Настой трав процедить, добавить эфирное масло, перемешать.

Перед мытьем головы тщательно втереть весь настой в корни волос, голову утеплить, выдержать 30 минут, вымыть волос привычным для вас способом.

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Для густоты и роста волос, процедуру нужно делать курсом. Применение: 2 раза в неделю. Курс: 10 процедур.