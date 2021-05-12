Длинные и густые: эксперт научил, как гарантированно усилить рост волос
Широко известно, что волосы имеют тенденцию расти быстрее в летние сезоны, но так хочется ускорить этот процесс и стать обладательницей пышной копны волос. От чего это зависит и как добиться такого эффекта рассказала дерматолог, нутрициолог Анна Соболева.
На странице в Instagram она перечислила топ важных советов, которые помогут стать обладательницей длинных и здоровых локонов.
Выпадение волос часто связано с серьезными заболеваниями, стрессом и возрастом. Очень часто пищеварительная и гормональная дисфункция может вызвать истончение и выпадение волос в качестве дополнительного побочного эффекта.
Важно помнить, что тело нельзя разделить на части. Сосредоточение внимания только на одной области является категорически неправильным.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Топ-советов для ускорения роста волос :
Усильте микроциркуляцию в коже головы
Меньший приток крови к коже означает меньшее количество кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам и, следовательно, меньший рост волос (это действительно было исследовано и хорошо известно).
Наряду с этим было проведено несколько исследований, которые показывают, что клетки не биосинтезируют белки (например, кератин) так быстро при низких температурах.
- массаж головы и воротниковой зоны
- дарсонваль
- эфирные масла
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Витамины
Согласно журналу клинической и эстетической дерматологии, добавки с определенными витаминами и питательными веществами действительно помогают росту волос и предотвращают избыточное выпадение волос.
Дефицит рибофлавина, биотина, фолиевой кислоты и витамина В12 напрямую связан с выпадением волос.
Согласно исследованиям, MSM-сера может образовывать связи, необходимые для укрепления волос и влияющие на их рост.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Домашние средства для роста и густоты волос
Маска один-два раза в неделю. Можно так же использовать домашние маски из яйца, меда и масел (конопляное, лавандовое, ладан). Они способствуют увлажнению и повышают эластичность.
Реже используйте фен при укладке
Попробуйте переключиться на нежные завязки и зажимы для волос, можно заплетать волосы и свободно завязывать концы.
Напомним, что ранее косметолог Станислав Арканников научил правильно выбирать солнцезащитные средства.