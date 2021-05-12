ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Длинные и густые: эксперт научил, как гарантированно усилить рост волос

Новина українською → Среда 12 мая 2021 08:38
Длинные и густые: эксперт научил, как гарантированно усилить рост волос Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Широко известно, что волосы имеют тенденцию расти быстрее в летние сезоны, но так хочется ускорить этот процесс и стать обладательницей пышной копны волос. От чего это зависит и как добиться такого эффекта рассказала дерматолог, нутрициолог Анна Соболева.

На странице в Instagram она перечислила топ важных советов, которые помогут стать обладательницей длинных и здоровых локонов.

Выпадение волос часто связано с серьезными заболеваниями, стрессом и возрастом. Очень часто пищеварительная и гормональная дисфункция может вызвать истончение и выпадение волос в качестве дополнительного побочного эффекта.

Важно помнить, что тело нельзя разделить на части. Сосредоточение внимания только на одной области является категорически неправильным.

Длинные и густые: эксперт научил, как гарантированно усилить рост волос
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-советов для ускорения роста волос :

Усильте микроциркуляцию в коже головы

Меньший приток крови к коже означает меньшее количество кислорода и питательных веществ к волосяным фолликулам и, следовательно, меньший рост волос (это действительно было исследовано и хорошо известно).

Наряду с этим было проведено несколько исследований, которые показывают, что клетки не биосинтезируют белки (например, кератин) так быстро при низких температурах.

  • массаж головы и воротниковой зоны
  • дарсонваль
  • эфирные масла

Длинные и густые: эксперт научил, как гарантированно усилить рост волос

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамины

Согласно журналу клинической и эстетической дерматологии, добавки с определенными витаминами и питательными веществами действительно помогают росту волос и предотвращают избыточное выпадение волос.

Дефицит рибофлавина, биотина, фолиевой кислоты и витамина В12 напрямую связан с выпадением волос.

Согласно исследованиям, MSM-сера может образовывать связи, необходимые для укрепления волос и влияющие на их рост.

Длинные и густые: эксперт научил, как гарантированно усилить рост волос

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Домашние средства для роста и густоты волос

Маска один-два раза в неделю. Можно так же использовать домашние маски из яйца, меда и масел (конопляное, лавандовое, ладан). Они способствуют увлажнению и повышают эластичность.

Реже используйте фен при укладке

Попробуйте переключиться на нежные завязки и зажимы для волос, можно заплетать волосы и свободно завязывать концы.

Напомним, что ранее косметолог Станислав Арканников научил правильно выбирать солнцезащитные средства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Красота уход красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Степанов рассказал об опасности индийского штамма COVID-19: поражает даже желудок
Степанов рассказал об опасности индийского штамма COVID-19: поражает даже желудок