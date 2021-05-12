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Довгі і густі: експерт навчив, як гарантовано посилити ріст волосся

Новость на русском → Середа 12 травня 2021 08:38
Довгі і густі: експерт навчив, як гарантовано посилити ріст волосся Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Широко відомо, що волосся має тенденцію рости швидше в літні сезони, але так хочеться прискорити цей процес і стати володаркою пишної копиці волосся. Від чого це залежить і як домогтися такого ефекту розповіла дерматолог, нутриціолог Анна Соболєва.

На сторінці в Instagram вона перерахувала топ важливих порад, які допоможуть стати володаркою довгих і здорових локонів.

Випадання волосся часто пов'язане з серйозними захворюваннями, стресом і віком. Дуже часто травна і гормональна дисфункція може викликати витончення і випадання волосся в якості додаткового побічного ефекту.

Важливо пам'ятати, що тіло не можна розділити на частини. Зосередження уваги тільки на одній області є категорично неправильним.

Довгі і густі: експерт навчив, як гарантовано посилити ріст волосся
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-порад для прискорення росту волосся :

Підсильте мікроциркуляцію в шкірі голови

Менший приплив крові до шкіри означає меншу кількість кисню і поживних речовин до волосяних фолікулів і, отже, менший ріст волосся (це дійсно було досліджено і добре відомо).

Поряд з цим було проведено кілька досліджень, які показують, що клітини не біосинтезують білки (наприклад, кератин) так швидко при низьких температурах.

  • масаж голови і комірцевої зони
  • дарсонваль
  • ефірні олії

Довгі і густі: експерт навчив, як гарантовано посилити ріст волосся

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін

Згідно з журналом клінічної та естетичної дерматології, добавки з певними вітамінами та поживними речовинами дійсно допомагають росту волосся та запобігають надмірному випадінню волосся.

Дефіцит рибофлавіну, біотину, фолієвої кислоти і вітаміну В12 безпосередньо пов'язаний з випаданням волосся.

Згідно з дослідженнями, MSM-сірка може утворювати зв'язки, необхідні для зміцнення волосся і впливають на їх зростання.

Довгі і густі: експерт навчив, як гарантовано посилити ріст волосся

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Домашні засоби для росту і густоти волосся

Маска один-два рази на тиждень. Можна так само використовувати домашні маски з яйця, меду і масел (конопляне, лавандове, ладан). Вони сприяють зволоженню і підвищують еластичність.

Рідше використовуйте фен при укладанні

Спробуйте переключитися на ніжні зав'язки і затискачі для волосся, можна заплітати волосся і вільно зав'язувати кінці.

Нагадаємо, що раніше косметолог Станіслав Арканніков навчив правильно вибирати сонцезахисні засоби.

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