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Домашний уход за телом: доступная каждой программа-минимум от эксперта

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 12:27
Домашний уход за телом: доступная каждой программа-минимум от эксперта Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Не обязательно ходить в салоны красоты на дорогостоящие процедуры, можно ухаживать за кожей и дома. Обязательная программа -минимум доступна всем. О том, что в нее входит рассказала диетолог Ева Шишова.

На своей странице в Instagram эксперт перечислила финансово не затратные, но очень эффективные домашние методы по уходу за телом, которые сделают вас еще здоровее и лучше:

Скрабы

Скрабы отшелушивают омертвевшие клетки кожи, тем самым делая её упругой и эластичной. Применяем один раз в 3 дня в ванной лёгкими массирующими движениями на проблемных участках.

Домашний уход за телом: доступная каждой программа-минимум от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Разогревающие/охлаждающие кремы

Они усиливают приток крови к проблемным зонам, помогают бороться с жировыми отложениями в них и целлюлитом. Желательно использовать каждый день по 1-2 раза.

Обертывания с пленкой

Эффект такой же, как от разогревающих/охлаждающих кремов, но оказывают более сильное воздействие на кожу. Часто их делать нельзя, примерно один раз в три дня.

Домашний уход за телом: доступная каждой программа-минимум от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Массаж сухой щеткой

Усиливает кровообращение в проблемных местах, выгоняет лишнюю воду, в принципе, как и все вышеперечисленные методы, и отшелушивает омертвевшие клетки кожи.

Правила выполнения:

1.Нельзя одновременно совмещать две процедуры в один день (большая нагрузка для кожи). Единственное, сюда не относится массаж сухой щеткой – его можно делать в один день с другой процедурой.

2.Главное правило – регулярность.

Только при регулярном выполнении вы достигнете видимого эффекта, а если еще добавить спорт, питьевой режим и правильное питание – будете блистать на пляже своей подтянутой фигурой с упругой красивой кожей.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала об уходе за лицом в период ношения масок.

К слову, косметолог Ольга Петрунина научила ухаживать за руками в зимний период.

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