В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики

Бренд был анонсирован Донни в Instagram и в интервью журналу Allure. Она назвала его стиль "эмоциональным гламуром", напоминающим вселенную Euphoria. Но это не продолжение, а нечто большее.

"Макияж выходит за рамки шоу. Он стал по-своему самостоятельным, – говорит она. – Мы хотим создать нечто большее, а не просто быть соучастником шоу, потому что в какой-то момент шоу закончится".

Мишель Лю, генеральный менеджер Half Magic, сказала: "Half Magic выросла из глобального культурного феномена красоты, созданного поклонниками Euphoria по всему миру. Создатели шоу (включая Сэма и Эшли Левинсон, Кевина Турена и A24) вместе с Донни готовы продолжить разговор о самопознании и самовыражении. Предоставление фанатам бренда продуктов для поддержки этого было естественным следующим шагом".

Вселанная "ЭЙфории" расширяется (фото: instagram.com/donni.davy)

Отметим, что не первый раз, когда A24 расширяет свою кинематографическую вселенную для поклонников. Помимо производства некоторых из самых больших теле- и кинохитов за последние несколько лет, продюсерская компания недавно выпустила две книги на тему "Эйфории", а также специальные выпуски сценариев для Midsommar и Hereditary.