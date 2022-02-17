У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики

Бренд був анонсований Донні в Instagram і в інтерв'ю журналу Allure. Вона назвала його стиль "емоційним гламуром", що нагадує всесвіт Euphoria. Але це не продовження, а щось більше.

"Макіяж виходить за рамки шоу. Він став по-своєму самостійним, – каже вона. – Ми хочемо створити щось більше, а не просто бути співучасником шоу, тому що в якийсь момент шоу закінчиться".

Мішель Лю, генеральний менеджер Half Magic, сказала: "Half Magic виросла з глобального культурного феномену краси, створеного шанувальниками Euphoria по всьому світу. Творці шоу (включаючи Сема і Ешлі Левінсон, Кевіна Турена і A24) разом з Донні готові продовжити розмову про самопізнання і самовираження. Надання фанатам бренду продуктів для підтримки цього було природним наступним кроком".

Всесвіт "Еейфорії" розширюється (фото: instagram.com/donni.davy)

Відзначимо, що не перший раз, коли A24 розширює свій кінематографічний всесвіт для шанувальників. Крім виробництва деяких з найбільших теле- і кінохітів за останні кілька років, продюсерська компанія нещодавно випустила дві книги на тему "Ейфорії", а також спеціальні випуски сценаріїв для Midsommar і Hereditary.