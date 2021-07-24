Эффективно и бесплатно: 6 утренних привычек, которые помогут похудеть

Топ-6 утренних привычек для похудения:

1. Ешьте завтрак с высоким содержанием белка

То, что вы едите на завтрак, может определить курс на весь день. Он определяет, будете ли вы чувствовать себя сытым и довольным до обеда или будете что-то кусочничать.



2. Пейте побольше воды

Начните утро со стакана или двух воды - это простой способ ускорить похудение. Так же вода помогает притупить чувства голода и снижает количество потребляемой пищи.



3. Взвешивайтесь

Если у вас есть потребность делать это каждый день, делайте, если вас это мотивирует и сдерживает в течение дня, чтобы не сорваться, то это будет тоже хороший инструмент, но главное, чтобы это не влияло на психику и сильную гонку, анализируйте и если чувствуете зависимость от этого, тогда переходите на взвешивание раз в неделю.





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Будьте внимательны

Внимательность - это практика, которая включает в себя полное сосредоточение на настоящем моменте и осознание своих мыслей и чувств. Концентрация на приеме пище помогает организму правильно усваивать пищу, не переедать, ощущать вкус еды и получать от неё удовольствие.



5. Делайте зарядку и контрастный душ

Это то, что поможет раскачать организм и получить от него максимальный результат.



6. Соберите с собой свой перекус и обед.

Так вы точно продержитесь на своём рационе.



Это то, что может сделать каждый из нас совершенно бесплатно и без усилий.

Нужно только немного поменять свои привычки утром. Похудение — это образ жизни, а не отрезок времени.