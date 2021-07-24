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Ефективно та безкоштовно: 6 ранкових звичок, які допоможуть схуднути

Автор: Марина Настевич

Внесення кількох невеликих змін в ранковий розпорядок допоможе скинути вагу - причому без фінансових складань.

Нутриціолог Ольга Усенко розповіла в Instagram, які звички допоможуть вам ефективно схуднути.

Топ-6 ранкових звичок для схуднення:

1. Їжте сніданок з високим вмістом білка

Те, що ви їсте на сніданок, може визначити курс на весь день. Він визначає, чи будете ви відчувати себе ситим і задоволеним до обіду або будете щось перекушувати.

2. Пийте побільше води

Почніть ранок зі склянки або двох води - це простий спосіб прискорити схуднення. Так само вода допомагає притупити почуття голоду і знижує кількість споживаної їжі.

3. Зважуйтеся

Якщо у вас є потреба робити це кожен день, робіть, якщо вас це мотивує і стримує протягом дня, щоб не зірватися, то це буде теж хороший інструмент, але головне, щоб це не впливало на психіку і сильну гонку, аналізуйте і якщо відчуваєте залежність від цього, тоді переходьте на зважування раз в тиждень.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Будьте уважні

Уважність - це практика, яка включає в себе повне зосередження на теперішньому моменті і усвідомлення своїх думок і почуттів. Концентрація на прийомі їжі допомагає організму правильно засвоювати їжу, не переїдати, відчувати смак їжі і отримувати від неї задоволення.

5. Робіть зарядку і контрастний душ

Це те, що допоможе розгойдати організм і отримати від нього максимальний результат.

6. Зберіть з собою свій перекус і обід.

Так ви точно протримається на своєму раціоні.

Це те, що може зробити кожен з нас абсолютно безкоштовно і без зусиль.
Потрібно тільки трохи поміняти свої звички вранці. Схуднення - це спосіб життя, а не відрізок часу.

Нагадаємо, раніше дієтолог розкрила правила здорової вечері, яка не зашкодить фігурі.

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