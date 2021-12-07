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Как у "Эмили в Париже": 3 варианта модных челок во французском стиле

Автор: Ольга Турчаникова

Челка - узнаваемый элемент стиля француженок - триумфально возвращается в моду. Не без участия стилистов "Эмили в Париже", которые в новом сезоне обновили имидж главной героини.

Предлагаем подобрать себе модную челку во французском стиле, вдохновившись модными блогерами Франции.

Обладательницы тонких, слегка вьющихся волос могут смело брать курс на стиль челки известной парижской модницы Жанны Дамас, напоминающую также Джейн Биркин: длинные пряди во бокам и короткие посередине. Молодая мама обожает небрежные укладки, словно она "только из постели". А потому такая челка не требует использования утюжка или специальных средств.

Вариация предыдущей челки, но в этом случае волосы у лица разделяются на две стороны. "Челка-шторка" полюбилась миру еще со времен молодости Брижит Бардо, а за ее современную интерпретацию отвечает блогер и журналист Сабина Сокол. "Она красиво обрамляет лицо, добавляя образу нежности и романтичности", - уверена девушка.

Густая "рваная" челка также не требует особо ухода, но больше подойдет обладательницам прямых от природы волос. Французская модница Луиз Фоллен признается, что порой стрижет ее сама. Непринужденность и шарм от этого никуда не деваются.

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