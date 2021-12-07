Как у "Эмили в Париже": 3 варианта модных челок во французском стиле

Челка - узнаваемый элемент стиля француженок - триумфально возвращается в моду. Не без участия стилистов "Эмили в Париже", которые в новом сезоне обновили имидж главной героини.

Обладательницы тонких, слегка вьющихся волос могут смело брать курс на стиль челки известной парижской модницы Жанны Дамас, напоминающую также Джейн Биркин: длинные пряди во бокам и короткие посередине. Молодая мама обожает небрежные укладки, словно она "только из постели". А потому такая челка не требует использования утюжка или специальных средств.

Вариация предыдущей челки, но в этом случае волосы у лица разделяются на две стороны. "Челка-шторка" полюбилась миру еще со времен молодости Брижит Бардо, а за ее современную интерпретацию отвечает блогер и журналист Сабина Сокол. "Она красиво обрамляет лицо, добавляя образу нежности и романтичности", - уверена девушка.

Густая "рваная" челка также не требует особо ухода, но больше подойдет обладательницам прямых от природы волос. Французская модница Луиз Фоллен признается, что порой стрижет ее сама. Непринужденность и шарм от этого никуда не деваются.