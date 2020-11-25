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Ще спекотніше: Кім Кардашьян блищить у відвертому комбінезоні і з новим кольором волосся

Новость на русском → Середа 25 листопада 2020 22:32
Ще спекотніше: Кім Кардашьян блищить у відвертому комбінезоні і з новим кольором волосся Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Зірка з'явилася з рудим волоссям

Кім Кардашьян завжди любила змінювати образи. А тому численні шанувальники звикли бачити її з різними зачісками. Тим не менш, інстадіва завжди знайде ще більш незвичайний спосіб здивувати їх. Кілька годин тому шатенка з недавніх пір показала фото, де постала з рудим волоссям.

Ще спекотніше: Кім Кардашьян блищить у відвертому комбінезоні і з новим кольором волоссяЩе спекотніше: Кім Кардашьян блищить у відвертому комбінезоні і з новим кольором волоссяКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Вогненний" образ Кім зробили для промо її колекції косметики. У ньому вона вже з'являлася раніше, але тепер вирішила згадати ефектний лук. Знаменитість позує в червоно-помаранчевому комбінезоні з латексу, який підкреслив її пишні груди, розкішні стегна і тонку талію. Доповнили вбрання туфлі на високому каблуці. Макіяж в теплих тонах і незвичайна стрижка зробили Кім просто невпізнаваною. Але такою ж привабливою і стильною. Що відразу ж відзначили послідовувачі.

"Ти виглядаєш неймовірно", "Ти найкраща", "Вау", "Тобі неймовірно до лиця цей відтінок", "Просто вогонь", "Ти чудова", "Я не можу надивитися", - пишуть вони захоплені коментарі. Багато також зазначили, що червоний - однозначно колір Кім. Що ж, складно посперечатися.

Раніше ми писали, що Кім з'явилася в білосніжному бікіні, яке показало, що 40-річна знаменитість у відмінній формі.

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