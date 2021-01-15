Это лучшее, что я пробовала: Виктория Бекхэм раскрыла секрет идеального макияжа

Виктория Бекхэм приняла участие в новой фотосессии для своего бренда косметики Victoria Beckham Beauty. В сеть она пока что выложила короткий ролик, на котором ее готовят к съемке. Супруге Дэвида Бекхэма сделали роскошный макияж, изюминка которого - в выразительных глазах. Коричневые smoky - любимый мейк-ап Виктории. Они отлично подходят под ее цветотип, а также делает образ экс-перчинки гламурным и женственным.

Виктория показала любимый бьюти-продукт (видео: instagram.com/victoriabeckham)

В этот раз Виктория не просто показала новый ролик, а сделала бьюти-признание. По словам бизнесвумен и дизайнера, секрет ее идеального макияжа глаз - тушь.

"Это лучшая тушь, которую я когда-либо использовала! Я уже некоторое время тестирую ее на съемках, и мне не терпится поделиться ею с вами... #FutureLash, завтра будет на @victoriabeckhambeauty x VB", - написала звезда, зазывая фанатов на страницу ее бьюти-бренда.

Фанаты многодетной мамы отметили, что они мечтают уже скорее попробовать новинку. А также, что 46-летняя знаменитость выглядит невероятно притягательно.

Не так давно Виктория продемонстрировала стильный образ в духе 70-х, который стоит взять на заметку при формировании своих аутфитов.