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Це найкраще, що я пробувала: Вікторія Бекхем розкрила секрет ідеального макіяжу

Автор: Lite

Вікторія Бекхем взяла участь у новій фотосесії для свого бренду косметики Victoria Beckham Beauty. У мережу вона поки що виклала короткий ролик, на якому її готують до зйомки. Дружині Девіда Бекхема зробили розкішний макіяж, родзинка якого - у виразних очах. Коричневі smoky - улюблений мейк-ап Вікторії. Вони відмінно підходять під її кольоротип, а також робить образ екс-перчинки гламурним і жіночним.

Вікторія показала улюблений б'юті-продукт (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Цього разу Вікторія не просто показала новий ролик, а зробила б'юті-зізнання. За словами бізнесвумен і дизайнера, секрет її ідеального макіяжу очей - туш.

"Це найкраща туш, яку я коли-небудь використовувала! Я вже деякий час тестую її на зйомках, і мені не терпиться поділитися нею з вами... #FutureLash, завтра буде на @victoriabeckhambeauty x VB", - написала зірка, закликаючи фанатів на сторінку її б'юті-бренду.

Фанати багатодітної мами зазначили, що вони мріють вже скоріше спробувати новинку. А також, що 46-річна знаменитість виглядає неймовірно привабливо.

Не так давно Вікторія продемонструвала стильний образ у дусі 70-х, який варто взяти на замітку при формуванні своїх аутфітів.

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