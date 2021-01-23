Гладкая и бархатистая: как эффективно бороться с шелушением кожи зимой

Шелушение кожи в зимний период – это неприятные последствия не только погодных условий и пересушенного воздуха в помещении. Некоторые испытывают эти неприятные ощущения постоянно. В чем же дело? На этот вопрос ответила профессиональный косметолог Ольга Петрунина.



Сухость. Стянутость. Шелушение. Это следствие сильной обезвоженности кожи, утверждает на странице в Instagram эксперт.



Основные ошибки в уходе:

Агрессивные умывалки и спиртосодержащие тоники (помните, что спирт спирту рознь!).

Выбор средств для ухода по критерию "пожирнее".

Масла.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ночной крем (в 90% случае он не нужен). При правильно подобранном тонике кожа вечером будет чувствовать себя комфортно.

Скрабы. Когда кожа шелушится, её хочется активно поскрабить. Скрабом это делать опасно.

Как избавиться от шелушения? Наладить уход.Правильный комплексный уход восстановит РН баланс, увлажнит кожу.

Пара умывание и тоник + защитный крем - это обязательная база. Особенно зимой. Очищение это гигиена. Крем это наша одежда для кожи. Умывание с мягкими ПАВ, тоник без этилового спирта. Крем выбираем не "пожирнее", а подходящий вам и остальному уходу.

Добавьте в уход доп. средства: увлажняющую сыворотку и увлажняющую маску.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Раз в неделю отшелушивайте омертвевшие клеточки, обновляйте кожу. Делаем это энзимным пилингом (не скрабом!).

Следите за питанием: в рационе должно быть нужное вам количество полезных жиров, дополнительно принимайте омегу, достаточное количество воды, увлажнение воздуха - всё это в комплексе работает и помогает увлажнить кожу.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила, как правильно хранить косметические средства.

Кстати, диетолог Ева Шишова озвучила доступную схему ухода за телом.