Гладкая и бархатистая: как эффективно бороться с шелушением кожи зимой
Шелушение кожи в зимний период – это неприятные последствия не только погодных условий и пересушенного воздуха в помещении. Некоторые испытывают эти неприятные ощущения постоянно. В чем же дело? На этот вопрос ответила профессиональный косметолог Ольга Петрунина.
Сухость. Стянутость. Шелушение. Это следствие сильной обезвоженности кожи, утверждает на странице в Instagram эксперт.
Основные ошибки в уходе:
- Агрессивные умывалки и спиртосодержащие тоники (помните, что спирт спирту рознь!).
- Выбор средств для ухода по критерию "пожирнее".
- Масла.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Ночной крем (в 90% случае он не нужен). При правильно подобранном тонике кожа вечером будет чувствовать себя комфортно.
- Скрабы. Когда кожа шелушится, её хочется активно поскрабить. Скрабом это делать опасно.
Как избавиться от шелушения? Наладить уход.Правильный комплексный уход восстановит РН баланс, увлажнит кожу.
Пара умывание и тоник + защитный крем - это обязательная база. Особенно зимой. Очищение это гигиена. Крем это наша одежда для кожи. Умывание с мягкими ПАВ, тоник без этилового спирта. Крем выбираем не "пожирнее", а подходящий вам и остальному уходу.
Добавьте в уход доп. средства: увлажняющую сыворотку и увлажняющую маску.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Раз в неделю отшелушивайте омертвевшие клеточки, обновляйте кожу. Делаем это энзимным пилингом (не скрабом!).
Следите за питанием: в рационе должно быть нужное вам количество полезных жиров, дополнительно принимайте омегу, достаточное количество воды, увлажнение воздуха - всё это в комплексе работает и помогает увлажнить кожу.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила, как правильно хранить косметические средства.
Кстати, диетолог Ева Шишова озвучила доступную схему ухода за телом.