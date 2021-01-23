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Гладкая и бархатистая: как эффективно бороться с шелушением кожи зимой

Новина українською → Суббота 23 января 2021 12:39
Гладкая и бархатистая: как эффективно бороться с шелушением кожи зимой Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Шелушение кожи в зимний период – это неприятные последствия не только погодных условий и пересушенного воздуха в помещении. Некоторые испытывают эти неприятные ощущения постоянно. В чем же дело? На этот вопрос ответила профессиональный косметолог Ольга Петрунина.

Сухость. Стянутость. Шелушение. Это следствие сильной обезвоженности кожи, утверждает на странице в Instagram эксперт.

Основные ошибки в уходе:

  • Агрессивные умывалки и спиртосодержащие тоники (помните, что спирт спирту рознь!).
  • Выбор средств для ухода по критерию "пожирнее".
  • Масла.

Гладкая и бархатистая: как эффективно бороться с шелушением кожи зимой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Ночной крем (в 90% случае он не нужен). При правильно подобранном тонике кожа вечером будет чувствовать себя комфортно.
  • Скрабы. Когда кожа шелушится, её хочется активно поскрабить. Скрабом это делать опасно.

Как избавиться от шелушения? Наладить уход.Правильный комплексный уход восстановит РН баланс, увлажнит кожу.

Пара умывание и тоник + защитный крем - это обязательная база. Особенно зимой. Очищение это гигиена. Крем это наша одежда для кожи. Умывание с мягкими ПАВ, тоник без этилового спирта. Крем выбираем не "пожирнее", а подходящий вам и остальному уходу.

Добавьте в уход доп. средства: увлажняющую сыворотку и увлажняющую маску.

Гладкая и бархатистая: как эффективно бороться с шелушением кожи зимой

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Раз в неделю отшелушивайте омертвевшие клеточки, обновляйте кожу. Делаем это энзимным пилингом (не скрабом!).

Следите за питанием: в рационе должно быть нужное вам количество полезных жиров, дополнительно принимайте омегу, достаточное количество воды, увлажнение воздуха - всё это в комплексе работает и помогает увлажнить кожу.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила, как правильно хранить косметические средства.

Кстати, диетолог Ева Шишова озвучила доступную схему ухода за телом.

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