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Гладка і бархатиста: як ефективно боротися з лущенням шкіри взимку

Новость на русском → Субота 23 січня 2021 12:39
Гладка і бархатиста: як ефективно боротися з лущенням шкіри взимку Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Лущення шкіри в зимовий період – це неприємні наслідки не тільки погодних умов і пересушеного повітря в приміщенні. Деякі відчувають ці неприємні відчуття постійно. У чому ж справа? На це питання відповіла професійний косметолог Ольга Петруніна.

Сухість. Стягнутість. Лущення. Це наслідок сильного зневоднення шкіри, стверджує на сторінці в Instagram експерт.

Основні помилки у догляді:

  • Агресивні умивалки і спиртовмісні тоніки (пам'ятайте, що спирт спирту ворожнечу!).
  • Вибір засобів для догляду за критерієм "пожирніше".
  • Масла.

Гладка і бархатиста: як ефективно боротися з лущенням шкіри взимку

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Нічний крем (у 90% випадків він не потрібен). При правильно підібраному тоніці шкіра увечері буде почувати себе комфортно.
  • Скраби. Коли шкіра лущиться, її хочеться активно поскрабить. Скрабом це робити небезпечно.

Як позбутися від лущення? Налагодити догляд.Правильний комплексний догляд відновить баланс РН, зволожить шкіру.

Пара умивання і тонік + захисний крем - це обов'язкова база. Особливо взимку. Очищення це гігієна. Крем це наша одяг для шкіри. Умивання з м'якими ПАР, що не містить етилового спирту. Крем обираємо не "пожирніше", а відповідний вам і решті догляду.

Додайте догляд доп. засоби: зволожуючу сироватку і зволожуючу маску.

Гладка і бархатиста: як ефективно боротися з лущенням шкіри взимку

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раз в тиждень відлущує омертвілі клітини, оновлюйте шкіру. Робимо це ензимним пілінгом (не скрабом!).

Слідкуйте за харчуванням: у раціоні повинно бути потрібне вам кількість корисних жирів, додатково приймайте омегу, достатня кількість води, зволоження повітря - все це в комплексі працює і допомагає зволожити шкіру.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна научила, як правильно зберігати косметичні засоби.

До речі, дієтолог Єва Шишова озвучила доступну схему відходу за тілом.

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