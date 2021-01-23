Гладка і бархатиста: як ефективно боротися з лущенням шкіри взимку

Лущення шкіри в зимовий період – це неприємні наслідки не тільки погодних умов і пересушеного повітря в приміщенні. Деякі відчувають ці неприємні відчуття постійно. У чому ж справа? На це питання відповіла професійний косметолог Ольга Петруніна.



Сухість. Стягнутість. Лущення. Це наслідок сильного зневоднення шкіри, стверджує на сторінці в Instagram експерт.



Основні помилки у догляді:

Агресивні умивалки і спиртовмісні тоніки (пам'ятайте, що спирт спирту ворожнечу!).

Вибір засобів для догляду за критерієм "пожирніше".

Масла.

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Нічний крем (у 90% випадків він не потрібен). При правильно підібраному тоніці шкіра увечері буде почувати себе комфортно.

Скраби. Коли шкіра лущиться, її хочеться активно поскрабить. Скрабом це робити небезпечно.

Як позбутися від лущення? Налагодити догляд.Правильний комплексний догляд відновить баланс РН, зволожить шкіру.

Пара умивання і тонік + захисний крем - це обов'язкова база. Особливо взимку. Очищення це гігієна. Крем це наша одяг для шкіри. Умивання з м'якими ПАР, що не містить етилового спирту. Крем обираємо не "пожирніше", а відповідний вам і решті догляду.

Додайте догляд доп. засоби: зволожуючу сироватку і зволожуючу маску.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раз в тиждень відлущує омертвілі клітини, оновлюйте шкіру. Робимо це ензимним пілінгом (не скрабом!).

Слідкуйте за харчуванням: у раціоні повинно бути потрібне вам кількість корисних жирів, додатково приймайте омегу, достатня кількість води, зволоження повітря - все це в комплексі працює і допомагає зволожити шкіру.

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