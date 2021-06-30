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Гладкий шелк: как гарантированно сделать волосы блестящими

Автор: Ольвия Агаркова

Блеск волос - это всегда красиво. Более того, блеск это показатель здоровья волос. Как вернуть волосам сияние глянца рассказала трихолог Лариса Пономаренко.

На странице в Instagram она дала оп-3 совета, которые помогут сделать волосы блестящими.

За блеск волос отвечает кутикула - наружный слой волоса. Кутикула состоит из нескольких слоев чешуек, которые плотно прилегают друг к другу. Именно плотно прилегающие чешуйки кутикулы хорошо отражают свет и создают видимость гладкой поверхности.

Если кутикула волоса повреждена (окрашивания, химические завивки, использование горячих фенов, плоек и утюжков, пр.), то кутикулы поднимаются, волосы путаются, затрудняется расчесывание.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Такие волосы выглядят сухими и тусклыми, поскольку через приподнятые чешуйки из волоса теряется драгоценная влага.

Что делать?

1. Первое - увлажнять волосы. Вода необходима каждой клетке нашего организма, волосу в том числе. Без воды волос будет сухим. Сухим, значит ломким.

2.Второе - дать влагу волосу это пол-дела. Главное - ее там удержать. Для этого нужно держать кутикулы волоса закрытыми и сглаженными. Рекомендую глубокое восстановление волос с помощью ультразвука.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Третье - заполнить "пробоины" в кутикуле. От агрессивных красителей и других агентов чешуйки кутикулы могут отшелушиваться, образовывая пустоты, и обнажать кортекс, внутренний слой волоса, в котором удерживается вода. В этом случае нужно заполнять эти "пререхи". С этим отлично справляются профессиональные процедуры холодного кератинового восстановления волос и маски для домашнего ухода с кератином.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала, как минимизировать влияние на кожу декоративной косметики.

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