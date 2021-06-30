Гладкий шовк: як гарантовано зробити волосся блискучим

За блиск волосся відповідає кутикула - зовнішній шар волоса. Кутикула складається з декількох шарів лусочок, які щільно прилягають один до одного. Саме щільно прилеглі лусочки кутикули добре відбивають світло і створюють видимість гладкої поверхні.



Якщо кутикула волоса пошкоджена (фарбування, хімічні завивки, використання гарячих фенів, плойок і прасок, ін.), то кутикули піднімаються, волосся плутаюється, ускладнюється розчісування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Таке волосся виглядає сухим і тьмяним, оскільки через підняті лусочки з волоса втрачається дорогоцінна волога.

Що робити?

1. Перше - зволожувати волосся. Вода необхідна кожній клітині нашого організму, волосу в тому числі. Без води волосся буде сухим. Сухим, значить ламким.



2.Друге - дати вологу волосу це пів-справи. Головне - її там утримати. Для цього потрібно тримати кутикули волоса закритою і згладженою. Експерт рекомендуює глибоке відновлення волосся за допомогою ультразвуку.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Третє - заповнити "пробоїни" в кутикулі. Від агресивних барвників та інших агентів лусочки кутикули можуть отшелушиваться, утворюючи порожнечі, і оголювати кортекс, внутрішній шар волоса, в якому утримується вода. В цьому випадку потрібно заповнювати ці "пререхи". З цим відмінно справляються професійні процедури холодного кератинового відновлення волосся і маски для домашнього догляду з кератином.