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От гранжа до кудрей: стилист показала самые модные женские прически 2022 года

Автор: Марина Настевич

В стрижках в этом году важно не ЧТО носить, а КАК. Принципиально новых вариантов стрижек нет, но есть нюансы оформления: элементы гранжа, ретро, четкий срез, рваные пряди, слои.

Именно такие детали делают обычные стрижки более стильными и отличаются от прошлогодних.

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова показала в Instagram, какие прически будут в моде в 2022 году.

Много укладок и стрижек с элементами ретро, гранжа, многослойности, рваных прядей, разных вариантов локонов или прямых волос.

Одновременно могут быть и асимметрия, и текстурированные слои, и ровный срез, и легкая небрежность, из-за которой образ приобретает налет гранжа. И уже все вместе такие элементы делают прическу актуальной и стильной.

Не менее важна техника исполнения стрижки и рука мастера. Потому что хороший мастер должен учесть не только актуальность стрижки, но и что называется, посадить стрижку на голову и выполнить ее так, чтобы форма требовала как можно меньше укладки и дольше держалась.

Ведь важность портретной зоны в образе сложно переоценить. Хорошая стрижка - уже 50% успеха в преображении.

Топ-6 модных причесок в 2022:

1. Гранж

2. Многослойность

3. Геометрия

4. Кудри

5. Локоны

6. Ассиметрия

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Напомним, ранее мы назвали топ-5 звездных бьюти-трендов, о которых в новом году лучше забыть.

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